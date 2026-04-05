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En Kuwait, un ataque de Irán con drones iraníes provocó incendios en varias instalaciones petroleras y petroquímicas. (Captura de video).
En Kuwait, un ataque de Irán con drones iraníes provocó incendios en varias instalaciones petroleras y petroquímicas. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Kuwait, Bharéin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo nuevos ataques de Irán con misiles y drones que provocaron “importantes daños” en instalaciones de energía, sin que se informe de momento de víctimas, según comunicados oficiales.

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