De acuerdo con expertos consultados por Reuters, el el ataque del 1 de octubre Irán utilizó los misiles balísticos Fattah-1 y Kheybarshekan, ambos con un alcance de unos 1.400 kilómetros.

Irán ha informado que ambos misiles tienen ojivas maniobrables, lo que dificulta el trabajo de las defensas antiaéreas. También utilizan combustible sólido, lo que significa que pueden ser lanzados rápido y sin mayores preparativos.

La gente toma fotografías cerca de los restos de un misil iraní en el desierto de Negev, cerca de Arad, el 2 de octubre de 2024. (Foto de Menahem KAHANA / AFP). / MENAHEM KAHANA

Proyectiles interceptados por Israel sobre Tel Aviv el 1 de octubre de 2024, tras los disparos de misiles efectuados por Irán. (Foto de Jack GUEZ / AFP). / JACK GUEZ

“Una preparación más corta para el lanzamiento significa que esos misiles llegan todos a la vez para estresar aún más la defensa”, dijo a Reuters Jeffrey Lewis, director del Programa de No Proliferación de Asia Oriental en el Instituto Middlebury de California.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el ataque iraní del martes parece haber sido más eficaz que el de abril porque estaba pensado en penetrar las defensas aéreas israelíes.

Los sistema de defensa de Israel. (AFP).

“Esto puede indicar que Irán está aprendiendo a optimizar sus ataques contra las defensas aéreas occidentales e israelíes. Aunque Israel interceptó la mayoría de los misiles que Irán lanzó el 1 de octubre, algunos de ellos lograron impactar. Estos misiles causaron daños menores a docenas de casas al norte de Tel Aviv, una carretera importante cerca de la sede del Mossad en Tel Aviv, una escuela en el centro de Israel y la base aérea Nevatim de las Fuerzas de Defensa de Israel en el desierto del Néguev”, señaló el ISW.

En el ataque de abril, Estados Unidos, Israel y sus socios regionales interceptaron casi todos los drones y misiles que Irán, aproximadamente 300.

El misil iraní Kheibar Shekan en exhibición durante el desfile militar anual que conmemora el aniversario del estallido de la devastadora guerra de 1980-1988 con el Irak de Saddam Hussein. (Foto de AFP). / -

Entre los factores que pudieron haber llevado al aumento de daños en el ataque del martes, el ISW señaló el aumento significativo del volumen de fuego: 180 misiles balísticos en comparación con los 120 que lanzó en abril. Los misiles balísticos tardaron unos 15 minutos en volar desde Irán a Israel. Esta vez, Irán también se abstuvo de lanzar misiles de crucero y drones de movimiento más lento.

El ex jefe de la Organización de Defensa de Misiles de Israel, Uzi Rubin, dijo que el ataque de abril fue “más fácil de defender” porque el misil de crucero y los drones dieron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “mucha advertencia”.

Irán también concentró gran parte del ataque alrededor del centro densamente poblado de Israel, mientras que en abril atacó exclusivamente áreas remotas. En este punto, cabe precisar que las defensas antiaéreas israelíes están diseñadas para evitar interceptar proyectiles que caerán en áreas abiertas.

Entonces, explica el ISW, la concentración del fuego en el centro de Israel, donde hay un alto riesgo de daños colaterales, puede haber sido diseñada para abrumar a las defensas antiaéreas israelíes, saturando el espacio aéreo con una gran cantidad de proyectiles sobre áreas relativamente pequeñas y densamente pobladas.

En Irán, los medios afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informaron que el país utilizó una combinación de misiles para lograr diferentes efectos en el ataque: los misiles Emad de combustible líquido estaban destinados a atacar interceptores israelíes, mientras que los misiles Fattah-1 y Kheybarshekan tenían la misión de atacar objetivos de precisión.

Además… El misil balístico Fattah-1 Irán describe el Fattah-1 como un misil “hipersónico”, lo que significa que viaja a Mach 5, o cinco veces la velocidad del sonido (aproximadamente 6.100 kilómetros por hora). Fabian Hinz, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, no tiene todas las características de un misil hipersónico. Dice que parece tener una ojiva en un “vehículo de reentrada maniobrable”, que le permite hacer ajustes para evitar las defensas de misiles durante una corta porción de su inmersión hacia su objetivo. Esta capacidad representa una mejora respecto a los misiles anteriores de Irán.

El analista internacional Francesco Tucci le dijo a El Comercio que el ataque de Irán del 1 de octubre sin duda es un mensaje de otro nivel. “Es un mensaje de un nivel mayor para avisar a Israel que no escale demasiado las tensiones porque Irán tiene la capacidad de bombardear Tel Aviv”.

“Irán tiene la capacidad de llegar hasta la capital de Israel. Puede hacerle mucho daño saturando las defensas antiaéreas del Iron Dome. Es una señal de fuerza”, agregó.

La ubicación de Israel e Irán. (AFP).

La respuesta de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (c), aseguró este martes que Irán "cometió un gran error esta noche, y pagará por ello". (EFE/ Oficina De Prensa Del Gobierno Israelí).

La República Islámica de Irán ha dicho de manera reiterada que su objetivo es destruir al Estado de Israel. Además, afirmó que atacó ahora para vengar la muerte del líder de Hamás Ismail Haniye, del jefe de Hezbolá Hassan Nasrallah y de un general iraní.

Por su parte, Israel acusa Irán de propagar la violencia en el Medio Oriente a través de sus proxys como Hezbolá, Hamás, los hutíes de Yemen y milicias aliadas en Irak y Siria. Además, señala que Teherán está procurando tener su primera bomba atómica, algo que quiere evitar.

Israel ya adelantó que el ataque del martes no se quedará sin respuesta. Ello pese a que el país hebreo tiene en este momento dos frentes de guerra abiertos: en Gaza y en el sur del Líbano. Además, está golpeando en Siria.

La respuesta de Israel sería “significativa”. Funcionarios israelíes le dijeron a Axios que podrían atacar los sitios de defensa aérea, la infraestructura energética de Irán o llevar a cabo un asesinato selectivo.

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está “discutiendo” con Israel posibles ataques israelíes contra instalaciones petroleras de Irán.

En Irán, los líderes militares amenazaron con lanzar ataques más grandes contra Israel si este país tomaba represalias. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohammad Bagheri, advirtió que Irán repetiría su ataque del 1 de octubre con “mayor intensidad” y atacaría “toda la infraestructura israelí” si Israel golpea territorio iraní.

Los restos de un misil balístico iraní en las afueras de la ciudad de Arad, al sur de Israel, el 2 de octubre de 2024. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).

Para el analista Francesco Tucci, es posible que Israel responda de manera proporcional. Ello porque el país en este momento lleva a cabo ataques en Gaza, Líbano y Siria.

“Irán ya ha dicho que su represalia ha cesado en respuesta a lo que considera provocaciones de Israel... Desde hace meses, tanto Irán como sus proxys han sufrido ataques israelíes. La muerte de Narallah, de Haniyeh, de unos diplomáticos iraníes, los ataques israelíes en Siria, todo esto había confluido en esta represalia masiva de Irán”, indicó Tucci.

“Yo creo que Israel quiere evitar involucrar directamente con Irán en sus ataques, pero al mismo tiempo está llevando adelante una estrategia muy agresiva. Benjamin Netanyahu ya dijo que quiere prevenir las amenazas en lugar de lamentar después ataques. Entonces la situación es bastante tensa porque se puede cruzar una línea roja. Dependerá mucho de la estrategia de Israel”. agregó.

Tucci manifestó que Irán no tiene interés en una guerra directa con Israel. “Recordemos que Israel posee armas nucleares, Irán no. Eso también influye bastante en las decisiones que toma Irán. Por eso yo veo más un juego de las partes, con Irán que no podía perder fortaleza frente a sus proxys, porque habían matado a los líderes antes mencionados. Entonces era necesaria una respuesta”.

“Pero es un juego muy peligroso porque se puede escapar de las manos. Una escalada sí se puede dar, pero yo insisto en que Irán está sopesando sus acciones. Envía señales, pero no tiene interés en meterse en una guerra con Israel porque Israel tiene la ventaja nuclear. Irán lo sabe perfectamente. Por eso Irán está intentando desarrollar armas nucleares para encontrarse en una condición de paridad estratégica y de disuasión. Ahora está en desventaja. No le conviene de ninguna manera involucrarse en una guerra directa, pero hay que tener cuidado, porque una cosa son las intenciones... puede pasar un accidente y se podría generar sin querer una tensión que lleve a una escalada mayor”, finalizó Tucci.