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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 5 de junio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One, el 5 de junio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que llamará al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán a Israel este domingo, al insistir en que está “muy cerca” un acuerdo para acabar con la guerra, según declaró al medio Axios.

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