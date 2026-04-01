Irán lanzó este jueves una nueva oleada de misiles contra Israel después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que las capacidades militares persas habían sido “diezmadas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre esta nueva oleada y aseguraron que sus sistemas de defensa están operando para “interceptar la amenaza”.

La información fue confirmada por los medios iraníes, que señalaron que la activación de alertas en el norte de Israel “provocó que la población buscara refugio”, escribió la agencia Fars en su canal de Telegram.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, también afirmó que Teherán “comenzó una nueva oleada de ataques con misiles iraníes” contra Israel “minutos después” de que Trump hablara sobre la destrucción de la capacidades militares iraníes.

Trump ofreció en la noche local del miércoles un discurso televisado a la nación sobre la guerra de Irán, en el que presumió de importantes avances desde que Washington y Tel Aviv comenzaron a realizar ataques contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

“En estas últimas cuatro semanas, nuestras fuerzas armadas han logrado victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en el campo de batalla; victorias como pocas personas han visto jamás”, dijo el republicano, que insistió en subrayar nuevamente que los ataques de EE.UU. han logrado que Irán esté militarmente “diezmado”.

VIDEO RECOMENDADO

Irán e Israel se bombardearon la mañana del lunes 30 de marzo, pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó poco antes que estaba cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que ya superó un mes. (AFP)

SOBRE EL AUTOR