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Un miembro de los servicios de emergencia se encuentra en el lugar del impacto en un barrio residencial de Tel Aviv tras un ataque iraní, el 1 de abril de 2026. (Jack GUEZ / AFP) /
Un miembro de los servicios de emergencia se encuentra en el lugar del impacto en un barrio residencial de Tel Aviv tras un ataque iraní, el 1 de abril de 2026. (Jack GUEZ / AFP) /
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

Irán lanzó este jueves una nueva oleada de misiles contra Israel después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que las capacidades militares persas habían sido “diezmadas”.

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