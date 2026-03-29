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Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destruido tras un ataque de Irán contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. (Foto de UGC / AFP).
Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos destruido tras un ataque de Irán contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. (Foto de UGC / AFP).
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Por Agencia EFE, Redacción EC

Al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos el viernes tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudita que provocó daños en aeronaves militares de Estados Unidos, como los AWACS, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con The Wall Street Journal.

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