Al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos el viernes tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudita que provocó daños en aeronaves militares de Estados Unidos, como los AWACS, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con The Wall Street Journal.

El ataque impactó una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses en territorio saudí, donde varias aeronaves sufrieron daños materiales, según reportes difundidos por el diario estadounidense.

Las autoridades, citadas bajo anonimato, no han detallado la gravedad de las heridas, pero confirmaron que no se registraron víctimas mortales.

De acuerdo con Jerusalem Post, el ataque probablemente destruyó completamente un E-3 Sentry, un avión de alerta temprana y control aerotransportado (AWACS) de Estados Unidos diseñado para detectar, rastrear y coordinar operaciones aéreas y marítimas a gran distancia.

Operado principalmente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el E-3 Sentry funciona como un centro de mando en el aire, clave para superioridad aérea, defensa y gestión del campo de batalla en conflictos modernos.

Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de EE. UU. que fue destruido en un ataque a la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. (Foto de UGC / AFP). / -

Jerusalem Post informó que el ataque también provocó daños significativos a los aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de EE. UU. UU. que son esenciales para mantener las operaciones aéreas de largo alcance.

El incidente se produce en el contexto de las crecientes tensiones en la región vinculadas al conflicto con Irán, que ha derivado en ataques contra objetivos militares y estratégicos en distintos países aliados de Washington en Oriente Medio.

Un avión del Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Fuerza Aérea de EE. UU. destruido en Arabia Saudita. (AFP). / -

Fuentes militares citadas por el WSJ indicaron que se están evaluando los daños en las aeronaves afectadas, mientras se refuerzan las medidas de seguridad en bases estadounidenses en la región ante el riesgo de nuevos ataques.

Estados Unidos no ha atribuido oficialmente la autoría del ataque.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.