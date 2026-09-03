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Resumen

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Daños sufridos por un edificio residencial tras un ataque con drones de Irán, según las autoridades de Kuwait, el 3 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
Daños sufridos por un edificio residencial tras un ataque con drones de Irán, según las autoridades de Kuwait, el 3 de septiembre de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia AFP

Irán volvió a atacar este jueves objetivos militares estadounidenses en Kuwait, haciendo caso omiso de las amenazas del presidente Donald Trump.

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