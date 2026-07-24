icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo de una columna de humo sobre Baréin tras un ataque. Foto: EFE
Imagen de archivo de una columna de humo sobre Baréin tras un ataque. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Irán lanzó este viernes ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Baréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, en respuesta a la ofensiva del país norteamericano, según el Ejército de la República Islámica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.