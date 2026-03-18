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Esta fotografía muestra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la ciudad industrial de Ras Laffan el 2 de marzo de 2026. Foto: AFP
Esta fotografía muestra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la ciudad industrial de Ras Laffan el 2 de marzo de 2026. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Irán lanzó ataques este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que han provocado un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, y en un depósito de combustible para aviones en Riad.

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