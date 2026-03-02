Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El embajador de la R. I. de Irán en España, D. Reza Zabib, en la sede de la Embajada de Irán en Madrid. (Foto: EFE/ Borja Sanchez-trillo)
El embajador de la R. I. de Irán en España, D. Reza Zabib, en la sede de la Embajada de Irán en Madrid. (Foto: EFE/ Borja Sanchez-trillo)
Por Agencia EFE

Irán atacará cualquier base estadounidense en Europa y concretamente en España “si fuera necesario”, según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, pero aclaró que “sería una reacción, no una agresión”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.