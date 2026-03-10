Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Irán lanzó ataques aéreos de gran envergadura contra objetivos estadounidenses e israelíes, anunció a primera hora del miércoles la televisión estatal Irib.
Irán lanzó ataques aéreos de gran envergadura contra objetivos estadounidenses e israelíes, anunció a primera hora del miércoles la televisión estatal Irib.
Esta andanada de misiles, “la más violenta y más intensa desde el inicio de la guerra”, duró tres horas y tuvo como objetivo el sur de Tel Aviv, el oeste de Jerusalén y Haifa (norte) en Israel, precisó Irib, citando un comunicado de los Guardianes de la Revolución iraníes.
PUEDES VER: Ejército de EE.UU. confirma destrucción de 16 buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz
Agregó que también fueron atacados “numerosos objetivos estadounidenses en Erbil”, en el Kurdistán iraquí, y la base naval de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.
Previamente, el ejército israelí reportó que había detectado misiles dirigidos al país desde Irán y que había activado sus defensas aéreas, al tiempo que lanzaba una “oleada” de ataques contra Irán y Líbano.
Las fuerzas armadas de Israel indicaron en Telegram que “identificaron misiles lanzados por Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos trabajan en interceptar la amenaza”.
Periodistas de AFP escucharon las sirenas de ataque aéreo en Jerusalén y el estruendo de explosiones a la distancia.
VIDEO RECOMENDADO
- Los demócratas critican las continuas “contradicciones” de Trump sobre la guerra de Irán
- Trump anuncia que ha destruido 10 barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz
- Irán acusa a ONU de hacer “la vista gorda” con la guerra y querer “recompensar al agresor”
- Putin niega compartir inteligencia con Irán durante la guerra, dice la Casa Blanca
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.