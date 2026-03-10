Irán lanzó ataques aéreos de gran envergadura contra objetivos estadounidenses e israelíes, anunció a primera hora del miércoles la televisión estatal Irib.

Esta andanada de misiles, “la más violenta y más intensa desde el inicio de la guerra”, duró tres horas y tuvo como objetivo el sur de Tel Aviv, el oeste de Jerusalén y Haifa (norte) en Israel, precisó Irib, citando un comunicado de los Guardianes de la Revolución iraníes.

Agregó que también fueron atacados “numerosos objetivos estadounidenses en Erbil”, en el Kurdistán iraquí, y la base naval de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.

Previamente, el ejército israelí reportó que había detectado misiles dirigidos al país desde Irán y que había activado sus defensas aéreas, al tiempo que lanzaba una “oleada” de ataques contra Irán y Líbano.

Se ven estelas de cohetes cerca de la luna en el cielo sobre la ciudad costera israelí de Netanya, en medio de una nueva oleada de ataques con misiles iraníes el 11 de marzo de 2026. Foto: JACK GUEZ / AFP

Las fuerzas armadas de Israel indicaron en Telegram que “identificaron misiles lanzados por Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos trabajan en interceptar la amenaza”.

Periodistas de AFP escucharon las sirenas de ataque aéreo en Jerusalén y el estruendo de explosiones a la distancia.

