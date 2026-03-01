Resumen

Un proyectil impacta sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026. (Foto de Jalaa MAREY / AFP).
/ JALAA MAREY
Por Agencia EFE

Los ataques iraníes del sábado contra objetivos en Israel incluyeron la refinería israelí de Haifa, detalló este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque no precisó si hubo daños.

