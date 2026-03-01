Los ataques iraníes del sábado contra objetivos en Israel incluyeron la refinería israelí de Haifa, detalló este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque no precisó si hubo daños.

Ese mando militar, responsable de las operaciones en Oriente Medio, publicó hoy un mensaje en redes sociales en el que precisó los ataques iraníes contra instalaciones civiles en Israel y en varios países árabes con bases militares estadounidenses.

Uno de esos objetivos fue la refinería que el grupo Bazan tiene en Haifa (norte), que es la mayor instalación de ese tipo en Israel, y que suspendió de forma preventiva sus operaciones al inicio de las operaciones israelíes y estadounidenses sobre Irán.

Personas se refugian en una estación de metro en Haifa, Israel, el 1 de marzo de 2026. (Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI)

Las autoridades israelíes no habían divulgado hasta ahora que esa instalación estratégica había sido blanco de ataques iraníes, de los que el Comando Central no detalla si dañaron el complejo petrolero.

Los servicios de emergencias israelíes sí informaron de un impacto en Haifa con un herido leve, pero no detallaron dónde había ocurrido.

La refinería de Haifa ya suspendió sus operaciones de forma programada durante la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, cuando Israel y luego EE.UU. lanzaron una campaña de bombardeos sobre Irán, que fue respondida con ataques de Teherán contra territorio israelí.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Según el Comando Central, otros objetivos de los ataques iraníes del sábado fueron los aeropuertos internacionales de Dubai, Kuwait y Erbil (Irak), así como hoteles muy conocidos en Dubai y Baréin y el puerto comercial de Dubai.

Además, figuran en la lista varias áreas residenciales de Israel, Catar y Bárein.

El Comando Central esgrime con esta lista lo que define como “mentira” del Gobierno iraní acerca de que su respuesta militar se dirigió únicamente a bases militares e instalaciones de Estados Unidos en la región.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

