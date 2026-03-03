La guerra en Oriente Medio desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán no da señales de tregua este martes, con un ataque de drones a la embajada estadounidense en Arabia Saudita e intensos bombardeos israelíes en Teherán y Líbano.

El presidente Donald Trump advirtió que la guerra contra Irán podría durar un mes o más, en un momento en que el conflicto, que entra en su cuarto día, se amplía en múltiples frentes.

Al mismo tiempo, la guerra compromete el suministro global de crudo y provoca fuertes caídas en las bolsas internacionales.

Arabia Saudita, que ya había sido blanco de misiles iraníes al inicio del conflicto, informó el martes que interceptó ocho drones en las cercanías de Riad y de la ciudad de Al Kharj. Un residente de la capital declaró a la AFP que “escuchó una explosión y sintió que la casa se sacudía”.

Dos aparatos impactaron la embajada estadounidense en Riad, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según el Ministerio de Defensa saudí. La embajada instó a sus ciudadanos en la capital y en otras ciudades a permanecer confinados.

Al ser preguntado sobre la respuesta a este ataque, Trump dijo: “Lo descubrirán pronto”.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció su cierre indefinido “debido a las tensiones regionales”.

Desde el sábado, Irán ha lanzado una contraofensiva dirigida contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel.

Se avecinan “numerosos días” de guerra, advirtió Israel. Trump, en cambio, apuesta por “cuatro a cinco semanas”, pero asegura que Estados Unidos puede “ir mucho más allá” si es necesario.

El presidente estadounidense señaló igualmente que no vacilaría en mandar tropas sobre el terreno “de ser necesario”. Seis militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra.

TV iraní atacada

Israel, entre tanto, amplió sus operaciones a Líbano, en represalia por un ataque el lunes del movimiento proiraní Hezbolá.

El ejército israelí anunció el martes que estaba realizando “ataques simultáneos” en Teherán y Beirut contra objetivos militares iraníes y de Hezbolá.

Según imágenes de AFPTV, una gran nube de humo se elevaba sobre la capital libanesa.

Columnas de humo se elevan desde los lugares de los ataques aéreos de Israel en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. (Foto de IBRAHIM AMRO / AFP). / IBRAHIM AMRO

La cadena de televisión Al Manar, afiliada a Hezbolá, afirmó que sus instalaciones en los suburbios del sur de Beirut fueron bombardeadas por la noche.

En paralelo a su campaña de bombardeos, el ejército israelí desplegó soldados en “varios puntos” del sur de Líbano.

“No se trata de una operación terrestre. Es una medida táctica (...) destinada a garantizar la seguridad de nuestro pueblo”, aseguró a la prensa extranjera el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz internacional del ejército.

En Irán, el ejército israelí aseguró haber “atacado y desmantelado” la sede de la radiotelevisión pública (IRIB), aunque la institución afirmó que seguía transmitiendo.

Potentes explosiones resonaron en varios puntos de la capital iraní, según periodistas de la AFP.

“Intocable”

En una entrevista con Fox News, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió la operación en marcha alegando que era necesario atacar el programa nuclear iraní antes de que llegara a ser “intocable”.

Después de la guerra de doce días y de los ataques israelo‑estadounidenses de junio de 2025, los iraníes “comenzaron a construir nuevos sitios, búnkeres subterráneos que habrían vuelto sus programas de misiles balísticos y su programa de arma nuclear intocables en cuestión de meses”, aseguró Netanyahu.

“Si no actuábamos ahora, no se habría podido hacer nada en el futuro”, añadió el premier israelí.

“Y entonces podrían haber apuntado a Estados Unidos. Chantajearlos”, añadió el gran aliado de Trump.

Irán, entre tanto, continúa disparando misiles y lanzando drones a Israel, que extendió hasta el sábado el cierre de escuelas, oficinas y la prohibición de concentraciones. También se oyeron varias explosiones en Jerusalén.

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron haber lanzado un “ataque de gran envergadura” este martes contra una base aérea estadounidense en Bahréin. Sin presentar pruebas, sostuvieron que 20 drones y tres misiles impactaron en sus objetivos, destruyendo el principal centro de mando de la base.

El ejército estadounidense afirmó en X que había destruido instalaciones de mando y control del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, así como capacidades de defensa aérea iraníes, plataformas de lanzamiento de misiles y drones y varios aeródromos militares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó al personal “no esencial” abandonar Baréin, Jordania e Irak.

Inquietud de los mercados

Ante la expansión de un conflicto de múltiples frentes, la inquietud se apoderó de los mercados financieros, impulsando al alza los precios de los hidrocarburos y del dólar.

La Bolsa de Tokio cerró con una caída del 3% y la de Seúl se dejó este martes un 7,24%.

Los Guardianes de la Revolución - el brazo ideológico de la república islámica - reivindicaron el lunes el ataque contra un petrolero, presentado como vinculado a Estados Unidos, en el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte de petróleo y gas.

Un general iraní amenazó con “quemar cualquier barco” que intentara cruzar este estrecho.

“Las tarifas de transporte marítimo para los grandes buques prácticamente se han duplicado de la noche a la mañana”, señaló Chris Weston, de la firma de corretaje Pepperstone.