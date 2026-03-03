Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El interior expuesto de un edificio gravemente dañado por un bombardeo cerca de la plaza Ferdowsi en Teherán, Irán, el 3 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

La guerra en Oriente Medio desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán no da señales de tregua este martes, con un ataque de drones a la embajada estadounidense en Arabia Saudita e intensos bombardeos israelíes en Teherán y Líbano.

