La autoridad de aviación civil de Kuwait anunció que el aeropuerto internacional del país del Golfo fue atacado el miércoles por drones iraníes, los cuales provocaron “un gran incendio” en los tanques de combustible.

“El Aeropuerto Internacional de Kuwait fue objeto de flagrantes ataques con drones lanzados por Irán y las facciones armadas que apoya”, indicó la Agencia de Noticias de Kuwait, citando al portavoz de la Dirección de Aviación Civil.

El portavoz Abdulah Al Rajhi dijo que “tanques de almacenamiento de combustible (...) fueron atacados, lo provocó un gran incendio en el sitio”, aunque no se reportaron bajas.

Información en desarrollo...