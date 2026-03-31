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Columnas de humo que se elevan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait, el 25 de marzo de 2026. (Agencia Espacial Europea / AFP)
Columnas de humo que se elevan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kuwait, el 25 de marzo de 2026. (Agencia Espacial Europea / AFP)
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Por Agencia AFP

La autoridad de aviación civil de Kuwait anunció que el aeropuerto internacional del país del Golfo fue atacado el miércoles por drones iraníes, los cuales provocaron “un gran incendio” en los tanques de combustible.

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