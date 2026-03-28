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Vista este sábado de un complejo Hypercar de reparación y mantenimiento de automóviles en el centro de Teherán que fue alcanzado en ataques israelí-estadounidenses en el segundo día de la guerra el pasado 1 de marzo. Foto: EFE / Aydin Shayegan
Vista este sábado de un complejo Hypercar de reparación y mantenimiento de automóviles en el centro de Teherán que fue alcanzado en ataques israelí-estadounidenses en el segundo día de la guerra el pasado 1 de marzo. Foto: EFE / Aydin Shayegan
Por Agencia EFE

Al menos doce militares estadounidenses resultaron heridos este viernes tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudita que provocó daños en aeronaves militares de Estados Unidos, en un nuevo episodio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con The Wall Street Journal.

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