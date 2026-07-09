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Resumen

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Captura de video que muestra una nueva ronda de ataques de Estados Unidos contra Irán. (Centcom / AFP).
Captura de video que muestra una nueva ronda de ataques de Estados Unidos contra Irán. (Centcom / AFP).
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Por Agencia EFE

Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques de Estados Unidos en los últimos dos días contra Irán, informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes.

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