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Resumen

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Un F/A-18 Super Hornet del Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 195 de Estados Unidos aterriza en la cubierta de vuelo del portaaviones de USS George Washington el 27 de agosto de 2026. (Foto de la Armada de los EE. UU. / AFP).
Un F/A-18 Super Hornet del Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 195 de Estados Unidos aterriza en la cubierta de vuelo del portaaviones de USS George Washington el 27 de agosto de 2026. (Foto de la Armada de los EE. UU. / AFP).
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Por Agencia EFE

Al menos 18 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 68 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, informaron las autoridades iraníes.

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