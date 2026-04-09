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Un trabajador extranjero trabaja en una gasolinera en Riad, capital de Arabia Saudita, el 9 de marzo de 2026. (Fayez Nureldine / AFP)
Un trabajador extranjero trabaja en una gasolinera en Riad, capital de Arabia Saudita, el 9 de marzo de 2026. (Fayez Nureldine / AFP)
/ FAYEZ NURELDINE
Por Agencia EFE

Los ataques de represalia de Irán contra diferentes instalaciones energéticas de Arabia Saudita han provocado una reducción de la capacidad de bombeo del reino árabe de unos 600.000 barriles diarios, informó este jueves una fuente del Ministerio de Energía a la agencia de noticias oficial saudí SPA.

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