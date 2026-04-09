Los ataques de represalia de Irán contra diferentes instalaciones energéticas de Arabia Saudita han provocado una reducción de la capacidad de bombeo del reino árabe de unos 600.000 barriles diarios, informó este jueves una fuente del Ministerio de Energía a la agencia de noticias oficial saudí SPA.

Según la fuente, que no fue identificada, los ataques contra la planta de producción de Manifa provocaron una disminución de unos 300.000 barriles diarios, mientras que las acciones contra la planta de Khurais provocaron las mismas pérdidas, “reduciendo la capacidad total de producción del reino en 600.000 barriles diarios”.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos acogerá las negociaciones entre Israel y el Líbano para un alto el fuego

Asimismo, los ataques iraníes contra una estación del oleoducto Este-Oeste “provocaron una pérdida de aproximadamente 700.000 barriles diarios de volumen bombeado a través del oleoducto, que es la principal ruta de suministro a los mercados globales durante este período”, añadió SPA.

La fuente indicó que varias instalaciones energéticas “vitales” han sido blanco de estos ataques, iniciados tras la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entre las instalaciones afectadas se encuentran plantas de producción, transporte y refinación de petróleo y gas, así como centrales petroquímicas, el sector eléctrico en Riad, la Provincia Oriental y la Ciudad Industrial de Yanbu, a orillas del mar Rojo.

Los lanzamientos de misiles y drones de Irán, además, provocaron la muerte de un ciudadano saudí que trabajaba en seguridad industrial para la Compañía Energética Saudí, mientras que otros siete empleados resultaron heridos.

MÁS INFORMACIÓN: Trump advierte a Irán por supuestos cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz

“Los ataques se extendieron a importantes refinerías, incluidas las de SATORP en Jubail, la refinería de Ras Tanura, la refinería de SAMREF en Yanbu y la refinería de Riad, impactando directamente las exportaciones de productos refinados a los mercados globales”, indicó la fuente del Ministerio de Energía a SPA.

Además, “las plantas procesadoras en Juaymah también sufrieron incendios, que afectaron a las exportaciones de gas licuado de petróleo y líquidos de gas natural”.

Según la fuente, la persistencia de estos ataques “genera escasez de suministro y ralentiza la recuperación, lo que afecta a la seguridad del abastecimiento para los países dependientes y contribuye a una mayor volatilidad en los mercados petroleros”, algo que “ha afectado negativamente a la economía global”.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos e Irán acordaron el martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar. (AFP)

SOBRE EL AUTOR