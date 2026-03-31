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Esta captura de video muestra una columna de humo mientras explosiones sacuden Isfahán, en Irán, el 31 de marzo del 2026. (AFP).
Esta captura de video muestra una columna de humo mientras explosiones sacuden Isfahán, en Irán, el 31 de marzo del 2026. (AFP).
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Por Agencia AFP

Ataques masivos de Estados Unidos e Israel golpearon este martes instalaciones militares, dañaron un importante lugar de culto y provocaron cortes de energía en Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir sus centrales energéticas.

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