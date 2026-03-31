Ataques masivos de Estados Unidos e Israel golpearon este martes instalaciones militares, dañaron un importante lugar de culto y provocaron cortes de energía en Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir sus centrales energéticas.

A pesar de las maniobras diplomáticas, la guerra en Oriente Medio no muestra señales de distensión tras más de un mes de hostilidades que trastocaron la economía mundial y dejaron miles de muertos.

Imágenes de video verificadas por la AFP mostraron al menos dos explosiones de gran intensidad y columnas de humo en Isfahán, en el centro de Irán.

Medios estatales informaron que la Gran Huseiniya, un centro religioso chiita, sufrió daños en Zanján, en el noroeste, donde murieron cuatro personas.

Sin añadir comentarios, Trump publicó en su red Truth Social otra grabación, que no pudo ser autenticada por la AFP, y que muestra fuertes estallidos.

La agencia Fars había informado de “varias explosiones” y cortes de electricidad “en algunas zonas” de Teherán. La agencia Tasnim, por su parte, mencionó explosiones en el este y el oeste de la capital, así como interrupciones en el suministro eléctrico que luego se resolvieron.

Poco antes de esos reportes, el ejército israelí instó a los habitantes de un barrio residencial de Teherán a permanecer a salvo por un posible ataque contra “una infraestructura militar”.

Residentes de la capital iraní han comentado en días recientes a la AFP que no les ha quedado otra que aferrarse a la rutina presos de la angustia por los bombardeos constantes.

“Estos días, me quedo casi siempre en casa y solo salgo si es absolutamente necesario”, aseguró Shahrzad, una ama de casa de 39 años.

“A veces me doy cuenta de que estoy llorando en medio de todo esto. Extraño los días normales (...). Una vida en la que no tuviera que pensar constantemente en explosiones, en la muerte o en perder a mis seres queridos”, lamentó.

Abrir Ormuz “de inmediato”

Los mensajes desde la Casa Blanca sobre un posible fin del conflicto son ambigüos.

Según el diario Wall Street Journal, Trump dijo a sus asesores que optará por la vía diplomática en lugar de la militar para lograr la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Ante el público, sin embargo, Trump amenazó a Irán con atacar sus instalaciones energéticas si las negociaciones no llegan a buen puerto “rápidamente” y si no desbloquea “de inmediato” ese estrecho, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales.

Mencionó como objetivos la isla de Jark, que alberga la mayor terminal petrolera iraní y contra la que no descartó una operación terrestre, pero también sus estaciones eléctricas, pozos de petróleo y “quizás todas las plantas desalinizadoras”.

Precisamente, los medios iraníes informaron el martes que una de esas instalaciones desalinizadoras en la isla de Qeshm, en Ormuz, quedó fuera de servicio a causa de un ataque.

El gobierno iraní también denunció que ataques alcanzaron una empresa farmacéutica que fabrica medicamentos contra el cáncer.

Represalias en el Golfo y Jerusalén

En medio del asedio contra su territorio, Irán también siguió disparando durante la noche, especialmente contra los “agresores enemigos” en el Golfo.

Un periodista de la AFP escuchó al menos 10 explosiones sobre Jerusalén, tras una alerta por misiles iraníes emitida por el ejército israelí.

En Dubái, se escucharon nuevamente explosiones durante la mañana, según periodistas de la AFP en el lugar.

Allí, cuatro personas habían resultado heridas anteriormente por la caída de escombros de cohetes durante una interceptación de la defensa aérea, mientras que un petrolero con bandera kuwaití fue alcanzado por un ataque de un dron cerca del puerto.

Por su parte, Arabia Saudita afirmó haber repelido ocho misiles balísticos sin precisar su procedencia y reportó dos heridos tras derribar de un dron.

“Incidentes gravísimos”

Según el WSJ, Trump le dijo a sus allegados que está dispuesto a interrumpir su campaña militar, al considerar que forzar la reapertura de Ormuz prolongaría el conflicto “más allá del plazo de cuatro a seis semanas”.

En caso de que fracase la diplomacia, el magnate planea pedir a sus aliados de Europa y del Golfo que fuercen su reapertura, dijeron funcionarios estadounidenses al diario.

Pero en contra de las exigencias del republicano, una comisión parlamentaria iraní aprobó un proyecto para imponer peaje a los buques que transiten por el estrecho y prohibió el paso a Estados Unidos e Israel, según la prensa estatal.

La guerra ha arrastrado a otros numerosos países de Oriente Medio, entre ellos Líbano, luego de que el grupo islamista Hezbolá atacara a Israel en solidaridad con Irán a principios de marzo.

En Nueva York, la ONU celebrará el martes a las 14H00 GMT una reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad tras los “incidentes gravísimos” en los que murieron tres cascos azules indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (Finul).