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Resumen

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Fotografía de archivo de buques en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE
Fotografía de archivo de buques en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Irán autorizó este sábado el tránsito de buques que transportan productos básicos y ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz con destino a puertos iraníes o aquellos que se encuentran en sus aguas, en medio del conflicto en la región.