Irán autoriza formalmente a las mujeres a conducir motocicletas

La instructora Maryam Ghelich guía a las estudiantes iraníes Elham y Mona, en sus motocicletas en un centro de capacitación, en el norte de Teherán, el 7 de diciembre de 2025. (ATTA KENARE / AFP)

La instructora Maryam Ghelich guía a las estudiantes iraníes Elham y Mona, en sus motocicletas en un centro de capacitación, en el norte de Teherán, el 7 de diciembre de 2025. (ATTA KENARE / AFP)
Por Agencia AFP

Irán autorizó a las mujeres obtener un permiso para conducir una motocicleta, informaron este miércoles los medios locales, poniendo fin a años de ambigüedad legal.

