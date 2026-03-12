Escuchar
Buques en el estrecho de Ormuz vistos desde Jasab, Gobernación de Musandam, Omán, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ali Haider
Por Agencia AFP

Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Ormuz, afirmó este jueves el viceministro de Relaciones Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, ya que la vía marítima ha permanecido efectivamente cerrada durante la guerra con Estados Unidos e Israel.

