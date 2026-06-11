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En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se ve a iraníes sentados en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a orillas del estrecho de Ormuz. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques mientras las negociaciones entre ambas partes se estancaban. Foto: AFP REFERENCIAL
En esta fotografía, obtenida por la agencia de noticias iraní ISNA el 1 de junio de 2026, se ve a iraníes sentados en la playa de Suru, en Bandar Abbas, a orillas del estrecho de Ormuz. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques mientras las negociaciones entre ambas partes se estancaban. Foto: AFP REFERENCIAL
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este jueves a Washington de que se arriesga a verse a atrapado durante años en un atolladero si continúa con las amenazas y los ataques a Irán.

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