Ayatola Alí Jamenei dice que Trump no será capaz de destruir a la República Islámica de Irán

El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, afirmó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no será capaz de destruir a la República Islámica. (EFE/ MEHR News Agency).
/ MEHR News Agency
Por Agencia EFE

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no será capaz de destruir a la República Islámica e ironizó con el envío de un portaaviones estadounidense al golfo Pérsico para presionar al país persa.

