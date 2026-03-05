Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bahréin afirma que un misil iraní impactó una refinería de petróleo estatal. (Captura de video).
Bahréin afirma que un misil iraní impactó una refinería de petróleo estatal. (Captura de video).
Por EFE EFE

Un misil iraní impactó este jueves en la refinería de la compañía nacional de petróleo de Bahréin, BAPCO Energies, desatando un incendio que “ya ha sido completamente contenido”, informó la agencia oficial del pequeño estado insular.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.