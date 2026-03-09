Escuchar
El momento de un ataque iraní contra una base estadounidense en Bahréin el 28 de febrero del 2026. (Foto de varias fuentes / AFP).
Por Agencia EFE

Nuevos drones lanzados por Irán este lunes provocaron al menos 32 heridos en Bahréin y un incendio en una refinería, coincidiendo con la declaración de la compañía nacional de petróleo del país árabe del golfo Pérsico, BAPCO Energies, de la “fuerza mayor” en sus operaciones.

