Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta imagen satelital, cortesía de Vantor, muestra los daños tras un ataque con drones a un rascacielos en Manama, la capital de Bahréin, el 2 de marzo de 2026. (Foto: Imagen satelital 2026 Vantor / AFP).
Esta imagen satelital, cortesía de Vantor, muestra los daños tras un ataque con drones a un rascacielos en Manama, la capital de Bahréin, el 2 de marzo de 2026. (Foto: Imagen satelital 2026 Vantor / AFP).
/ -
Por Agencia EFE

El ministerio de Salud de Bahréin informó este lunes de 32 heridos, cuatro de ellos de gravedad, tras el ataque de un dron de Irán, recoge la agencia estatal de noticias BNA.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.