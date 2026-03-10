“Aún no hemos terminado”, advirtió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la ofensiva militar de Israel contra Irán, asegurando que la operación estaba debilitando al liderazgo clerical iraní.

“Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía; en última instancia, depende de ellos. Pero no hay duda de que, con las medidas tomadas hasta ahora, les estamos rompiendo los huesos y aún no hemos terminado”, declaró Netanyahu durante una visita al Centro Nacional de Mando Sanitario el lunes por la noche, según un comunicado publicado el martes.

Irán prometió este martes combatir lo que haga falta y advirtió que no se exportará ni un litro de petróleo desde el Golfo mientras dure la guerra contra Estados Unidos e Israel, un conflicto que, según el presidente Donald Trump, “terminará pronto”.

“Estamos preparados para continuar los ataques con misiles contra ellos el tiempo que sea necesario y siempre que sea necesario”, declaró el canciller iraní, Abás Araqchi, a la cadena estadounidense PBS News.

Y en un contexto de volatilidad de los precios del crudo a causa de la guerra y del bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo, los Guardianes de la Revolución iraníes redoblaron la presión.

“Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, advirtieron.

“Seremos nosotros quienes decidamos el fin de la guerra”, declaró la Guardia Revolucionaria, próxima al nuevo líder supremo, Mojataba Jamenei, en un comunicado difundido por medios iraníes.

Horas antes, durante una rueda de prensa en Florida, Trump había afirmado: “Esto terminará pronto”.

Para aliviar precios, Trump dijo sin apenas dar detalles que levantaría las sanciones relacionadas con el petróleo a algunos países, después de haber mantenido una conversación “positiva”, según él, con su par ruso Vladimir Putin. El crudo ruso está bajo sanciones occidentales a raíz de la invasión de Ucrania.

Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles 4 de marzo la el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la república islámica.

