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Captura de video del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en declaraciones este domingo en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad. (EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel).
Captura de video del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en declaraciones este domingo en una visita con grandes medidas de seguridad a Arad. (EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel).
Por Agencia EFE

l primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo en una visita al lugar de impacto de un misil iraní que Israel está “aplastando” al enemigo y “ganando la batalla” contra Irán, al tiempo que llamó a otros países a unirse a la ofensiva contra el país persa.

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