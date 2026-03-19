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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén el 19 de marzo de 2026. (Foto de Ronen Zvulun / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén el 19 de marzo de 2026. (Foto de Ronen Zvulun / AFP).
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia EFE, Agencia AFP

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él “no arrastró” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán y aseveró: “¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?”.

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