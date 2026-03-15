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Benjamin Netanyahu aparece en un video para desmentir los rumores sobre su muerte en ataques de Irán. (Captura de video).
Benjamin Netanyahu aparece en un video para desmentir los rumores sobre su muerte en ataques de Irán. (Captura de video).
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, publicó este domingo en X un video en el que se le ve pidiendo un café y, con un juego de palabras, alude a los rumores de Irán que le daban por muerto.

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