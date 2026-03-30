El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que su país había logrado más de la mitad de sus objetivos en la guerra contra Irán, sin fijar un plazo para su finalización.

“Definitivamente hemos logrado más de la mitad. Pero no quiero establecer un calendario”, dijo Netanyahu a la cadena conservadora estadounidense Newsmax.

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El primer ministro israelí precisó que hablaba “en términos de misiones, no necesariamente en términos de tiempo”.

“Creo que este régimen va a colapsar desde dentro. Pero en este momento, ahora mismo, lo que estamos haciendo es simplemente degradar su capacidad militar, degradar su capacidad balística, degradar su capacidad nuclear y también debilitarlos desde el interior”, dijo Netanyahu.

El secretario de Estado Marco Rubio aseguró de nuevo el lunes que la guerra duraría “semanas” en lugar de meses, en medio del escepticismo de la opinión pública estadounidense ante el conflicto, que ha disparado los precios del petróleo.

Netanyahu afirmó que la guerra había logrado objetivos como matar a “miles” de miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Israel y Estados Unidos también están “cerca de acabar con su industria armamentística”, añadió.

“Prácticamente toda la base industrial, arrasando plantas enteras, y el propio programa nuclear”, dijo.

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