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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abandona Jerusalén tras una rueda de prensa, el 19 de marzo de 2026. (Ronen Zvulun / POOL / AFP) /
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abandona Jerusalén tras una rueda de prensa, el 19 de marzo de 2026. (Ronen Zvulun / POOL / AFP) /
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que su país había logrado más de la mitad de sus objetivos en la guerra contra Irán, sin fijar un plazo para su finalización.

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