El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo que la guerra con Irán “no ha terminado aún” y que en cualquier momento podrían producirse “nuevos acontecimientos”, a las puertas del final de la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos y la República Islámica.

“¿Quién sabe qué traerá mañana, o pasado mañana?”, dijo el mandatario durante una ceremonia en Jerusalén junto al presidente de Argentina, Javier Milei, que llegó a Israel este domingo.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia el envío el lunes de una delegación a Pakistán para negociación con Irán

Netanyahu bromeó con que cada vez que Milei visita el país “algo grande pasa”: “No le avisé la última vez”, dijo entre risas, aludiendo a que el líder argentino estuvo de visita en Israel en junio de 2025 volvió a Argentina la noche en que Israel dio comienzo a la guerra de doce días con Irán.

“Pero estoy convencido de que, gracias a la claridad moral que caracteriza nuestra alianza —nuestra gran alianza con Estados Unidos-, lograremos nuestros objetivos y llevaremos más luz y más esperanza a los pueblos libres del mundo”, continuó.

Las bromas del mandatario israelí se producen a pocos días del final de la tregua de dos semanas pactada por Estados Unidos e Irán para negociar una paz duradera tras los 40 días de guerra regional en los que también participó Israel.

La tregua termina el miércoles, mientras que EE.UU. y la República Islámica planean retomar antes de la fecha límite las conversaciones en Pakistán, principal mediador durante las dos últimas semanas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció hoy que una delegación de su país, encabezada por el vicepresidente, JD Vance, viaja a Islamabad para retomar mañana lunes las negociaciones con Irán, país al que amenazó con destruir todas sus centrales eléctricas y todos sus puentes si no accede a un acuerdo.

El bloqueo de Ormuz, que Irán ha mantenido como respuesta a que Estados Unidos mantuviera el suyo propio en el estrecho, ha hecho repuntar las tensiones en las conversaciones a días de que el alto el fuego concluya, mientras que las autoridades israelíes han reivindicado desde que este comenzó que la guerra no ha concluido.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar” en una entrevista con el programa de FOX Business “Mornings with Maria”, que se emitirá el miércoles 15 de abril. (AFP)

SOBRE EL AUTOR