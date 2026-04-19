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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reiteró este domingo que la guerra con Iránno ha terminado aún” y que en cualquier momento podrían producirse “nuevos acontecimientos”, a las puertas del final de la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos y la República Islámica.

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