El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, participa en una ceremonia conmemorativa estatal en honor a los soldados caídos en la guerra de Gaza, que duró dos años, en el cementerio militar del Monte Herzl, en Jerusalén, el 16 de octubre de 2025.
/ ALEX KOLOMOISKY
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió este jueves en su primera rueda de prensa desde el inicio de su ofensiva conjunta con Estados Unidos, que su país seguirá atacando a Irán, cuyo nuevo líder supremo, afirmó, “no puede mostrar el rostro en público”.

