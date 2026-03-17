El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que con el asesinato de los últimos dos altos mandos de Irán están “debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”.

En un video difundido por su oficina, Netanyahu se refirió al anuncio de Israel de que mató en un ataque ayer lunes en Irán al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Larijani y al comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.

“Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino”, dijo al respecto.

Netanyahu también afirmó que Israel está ayudando a sus “amigos” estadounidenses con ataques en el Golfo.

“Ayer hablé extensamente con el presidente (Donald) Trump sobre este tema. Existe cooperación entre nuestra Fuerza Aérea y Armada, entre el presidente Trump, su equipo y yo”, dijo el primer ministro israelí.

Y añadió que ayudarán “tanto con ataques indirectos, que ejercen una enorme presión sobre el régimen iraní, como con acciones directas”.

“Hay mucho más. Sorpresas. Haremos la guerra con astucia. No revelaremos todas las astucias aquí, pero ya les dije: hay muchas”, explicó sobre los objetivos de la ofensiva contra Irán.

Y tuvo un mensaje para el pueblo israelí: “Les pido que simplemente ignoren las señales de desánimo. Estamos viviendo logros históricos”, afirmó.