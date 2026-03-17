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Fotografía distribuida por el Ministerio de Defensa de Israel que muestra al primer ministro, Benjamin Nethanyahu, "ordenando la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní". (EFE/ Ministerio de Defensa de Israel).
Fotografía distribuida por el Ministerio de Defensa de Israel que muestra al primer ministro, Benjamin Nethanyahu, "ordenando la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní". (EFE/ Ministerio de Defensa de Israel).
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que con el asesinato de los últimos dos altos mandos de Irán están “debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”.

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