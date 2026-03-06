Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistiendo a un tribunal de distrito de Tel Aviv, Israel. Foto: EFE/EPA/Yair Sagi
Fotografía de archivo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistiendo a un tribunal de distrito de Tel Aviv, Israel. Foto: EFE/EPA/Yair Sagi
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que Israel tiene “determinación”, “iniciativa” y “astucia” en sus operaciones militares, y añadió que “el enemigo aún descubrirá más”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.