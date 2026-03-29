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Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán, la capital de Irán, el 29 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán, la capital de Irán, el 29 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Algunas zonas de Teherán se han quedado sin energía eléctrica por los daños causados por un bombardeo contra el sistema que abastece a la capital de Irán, informó el ministerio iraní de Energía.

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