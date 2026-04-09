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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, escucha durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Armenia en Ereván el 19 de agosto de 2025. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP).
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, escucha durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Armenia en Ereván el 19 de agosto de 2025. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP).
/ KAREN MINASYAN
Por Agencia AFP

Los bombardeos del miércoles en el Líbano, que mataron a más de 200 personas, ponen de manifiesto el “incumplimiento de los compromisos” por parte de Israel, lo que “hace que las negociaciones no tengan sentido”, consideró el jueves el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

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