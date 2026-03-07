Un buque de guerra iraní atracó en el puerto indio de Kochi, indicó el viernes una fuente gubernamental en Nueva Delhi, tras el naufragio de una fragata iraní torpedeada por un submarino estadounidense cuando regresaba de un ejercicio conjunto con India.

“El IRIS Lavan (...) atracó en Kochi el 4 de marzo. En este contexto, su tripulación de 183 personas está alojada en instalaciones navales en Kochi”, en el suroeste del país, precisó la fuente.

Al igual que el buque de guerra iraní IRIS Dena, hundido sin previo aviso frente a Sri Lanka el miércoles en aguas internacionales por un submarino de ataque estadounidense, el IRIS Lavan acababa de participar en un ejercicio frente a Visakhapatnam, en India.

“Días antes del incidente del IRIS Dena al sur de Sri Lanka, Irán había solicitado a India acoger al IRIS Lavan”, precisó la misma fuente.

Imágenes de periscopio de un submarino de la Armada de Estados Unidos que disparó un torpedo contra un buque de guerra de Irán en el Océano Índico y lo hundió. (AFP). / -

“Esta solicitud, recibida el 28 de febrero de 2026, indicaba que una entrada en dique seco en Kochi era urgente, ya que el buque presentaba problemas técnicos”, afirmó la fuente gubernamental india, precisando que “la autorización fue concedida el 1 de marzo”.

Otra tripulación iraní de unos 200 hombres, que se encontraba a bordo de un tercer buque de guerra, el IRIS Bushehr, fue autorizada el jueves a refugiarse en Sri Lanka.

