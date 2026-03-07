Al igual que el buque de guerra iraní IRIS Dena, hundido sin previo aviso frente a Sri Lanka el miércoles en aguas internacionales por un submarino de ataque estadounidense, el IRIS Lavan acababa de participar en un ejercicio frente a Visakhapatnam, en India.
“Días antes del incidente del IRIS Dena al sur de Sri Lanka, Irán había solicitado a India acoger al IRIS Lavan”, precisó la misma fuente.
“Esta solicitud, recibida el 28 de febrero de 2026, indicaba que una entrada en dique seco en Kochi era urgente, ya que el buque presentaba problemas técnicos”, afirmó la fuente gubernamental india, precisando que “la autorización fue concedida el 1 de marzo”.
Otra tripulación iraní de unos 200 hombres, que se encontraba a bordo de un tercer buque de guerra, el IRIS Bushehr, fue autorizada el jueves a refugiarse en Sri Lanka.
