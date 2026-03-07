Escuchar
Estados Unidos hundió barco de Irán IRIS Dena con el primer ataque con torpedo con un submarino desde la Segunda Guerra Mundial. (Fars Media Corporation).
Por Agencia AFP

Un buque de guerra iraní atracó en el puerto indio de Kochi, indicó el viernes una fuente gubernamental en Nueva Delhi, tras el naufragio de una fragata iraní torpedeada por un submarino estadounidense cuando regresaba de un ejercicio conjunto con India.

