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Resumen

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Esta fotografía aérea muestra barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 27 de junio de 2026. (AFP)
Esta fotografía aérea muestra barcos anclados frente a la península de Musandam, al norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el 27 de junio de 2026. (AFP)
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Por Agencia AFP

Un buque petrolero fue alcanzado el lunes por un proyectil no identificado frente a la costa de Omán, en la zona del estrecho de Ormuz, informó la agencia marítima británica UKMTO.

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