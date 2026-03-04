Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del 19 de agosto de 2026 del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán. Nacido el 16 de julio de 1939 en Mashad, proviene de una familia de religiosos chiíes. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ARCHIVO
Fotografía de archivo del 19 de agosto de 2026 del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán. Nacido el 16 de julio de 1939 en Mashad, proviene de una familia de religiosos chiíes. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/ARCHIVO
Por Agencia AFP

El poder iraní dijo este miércoles que se está esforzando en designar rápido a un sucesor del líder supremo Alí Jamenei, muerto el sábado en la ofensiva israeloestadounidense.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.