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Un avión de combate modelo F-16 perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuela los cielos de la región del Medio Oriente. (Centcom / X).
Un avión de combate modelo F-16 perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuela los cielos de la región del Medio Oriente. (Centcom / X).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Ante la posibilidad de una nueva ofensiva militar de Estados Unidos e Israel, Irán habría decidido hacer concesiones nucleares para abrir una vía diplomática que evite el regreso a una guerra a gran escala. Según el medio estadounidense Axios, mediadores encabezados por Qatar buscan acercar posiciones entre Washington y Teherán, en momentos en que crece la preocupación por una posible campaña de bombardeos contra objetivos estratégicos iraníes después de las elecciones del 3 de noviembre en EE.UU.

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