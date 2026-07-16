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Resumen

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Un ataque del ejército de Estados Unidos a una ubicación en Irán. (Foto de Asuntos Públicos del Comando Central de EE. UU. / AFP).
Un ataque del ejército de Estados Unidos a una ubicación en Irán. (Foto de Asuntos Públicos del Comando Central de EE. UU. / AFP).
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Por Agencia EFE

Irán condenó este jueves el ataque de Estados Unidos contra un lugar situado en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil de la ciudad suroccidental de Ahvaz y lo tachó de “crimen de guerra”.

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