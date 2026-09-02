Irán calificó este miércoles como “crimen de guerra” los ataques estadounidenses de anoche que causaron la muerte de cuatro personas, entre ellos un niño, y heridas a otras 68 en la celebración de una boda en el sur del país.

“Estos brutales crímenes de guerra, que constituyen una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional, recuerdan a crímenes anteriores cometidos por estadounidenses-sionistas durante el último año y medio, incluidos los de Minab y Lamerd”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

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Proyectiles estadounidenses alcanzaron anoche una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en el condado de Sirik de la sureña provincia de Hormozgan, donde murieron cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años, y otras 68 resultaron heridas, informaron las autoridades iraníes.

Este fragmento de video difundido por la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní el 2 de septiembre de 2026, muestra las consecuencias de un ataque estadounidense contra una ceremonia nupcial en el condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán. (AFP). / -

De los heridos 50 fueron hospitalizados.

La cartera de Exteriores comparó el ataque con los que causaron la muerte de 168 estudiantes y profesores en la sureña ciudad de Minab y otro que dejó 21 fallecidos en la también sureña zona de Lamerd en el primer día de la guerra el 28 de febrero.

En el comunicado de hoy denunció además ataques contra zonas civiles e infraestructuras de servicios, incluidas antenas y estaciones de telecomunicaciones, en las provincias de Juzestán, Sistán y Baluchistán, Hormozgán y Kermán.

Los ataques estadounidenses de anoche causaron un total de 18 muertos, entre ellos cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria.

Una niña yace en una cama de hospital tras sufrir heridas en un ataque nocturno en Kuhestak, condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Morteza Akhondi / TASNIM NEWS / AFP). / MORTEZA AKHONDI

Irán respondió a los ataques estadounidenses de anoche con ataques contra instalaciones militares de EE. UU. en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak.

Estados Unidos atacó Irán el lunes por primera vez en un mes en su pulso por el control del estrecho de Ormuz, que se ha convertido para Teherán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, ha logrado paralizar casi todas las exportaciones de petróleo y exige que los buques que lo quieran cruzar obtengan su permiso.

Pero en las últimas semanas Estados Unidos ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio.