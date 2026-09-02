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Resumen

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Un niño yace en una cama de hospital recibiendo tratamiento por las heridas sufridas en un ataque nocturno en Kuhestak, condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Morteza Akhondi / TASNIM NEWS / AFP).
Un niño yace en una cama de hospital recibiendo tratamiento por las heridas sufridas en un ataque nocturno en Kuhestak, condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Morteza Akhondi / TASNIM NEWS / AFP).
/ MORTEZA AKHONDI
Por Agencia EFE

Irán calificó este miércoles como “crimen de guerra” los ataques estadounidenses de anoche que causaron la muerte de cuatro personas, entre ellos un niño, y heridas a otras 68 en la celebración de una boda en el sur del país.

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