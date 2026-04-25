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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, da una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán en Teherán, el 30 de diciembre de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, da una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Omán en Teherán, el 30 de diciembre de 2024. (Foto de ATTA KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy.

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