Canciller iraní afirma que hay acuerdo con Estados Unidos sobre “líneas generales” para un pacto

“Al final, logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales, sobre cuya base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible pacto”, declaró Araqchi a la televisión estatal tras las conversaciones en Ginebra.
También calificó las conversaciones como “más constructivas” que el ciclo anterior, celebrado a principios de este mes, y aseguró que no se fijó una fecha para la siguiente ronda de diálogo.
Más tarde, durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, Araqhchi celebró que se abre una “nueva oportunidad” y dijo que espera que estas negociaciones conduzcan a una solución negociada y duradera que sirva a los intereses de las partes implicadas y de la región en su conjunto.
Irán y Estados Unidos celebraron el martes una segunda ronda de negociaciones después de que las conversaciones del año pasado fracasaran tras el ataque de Israel contra Irán en junio, que desencadenó una guerra de 12 días.
Estados Unidos se unió brevemente a ese conflicto con ataques a instalaciones nucleares clave.
El canciller iraní dijo este sábado 7 de febrero que espera proseguir las negociaciones con Estados Unidos en pos de un acuerdo nuclear “tranquilizador”, pero reiteró las líneas rojas de su país y amenazó con represalias en caso de un ataque militar norteamericano. (AFP)