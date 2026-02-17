Canciller iraní afirma que hay acuerdo con Estados Unidos sobre “líneas generales” para un pacto

Escuchar
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo iraquí, en Bagdad, el 13 de octubre de 2024. (Foto de Murtaja LATEEF / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo iraquí, en Bagdad, el 13 de octubre de 2024. (Foto de Murtaja LATEEF / AFP)
/ MURTAJA LATEEF
Por Agencia AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró este martes que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las “líneas generales” para un pacto.

