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El destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) imponiendo un bloqueo marítimo al petrolero de bandera iraní Herby mientras este intentaba navegar hacia un puerto iraní, el 24 de abril de 2026. Foto: MARINA DE LOS EE. UU. / AFP
El destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke USS Rafael Peralta (DDG 115) imponiendo un bloqueo marítimo al petrolero de bandera iraní Herby mientras este intentaba navegar hacia un puerto iraní, el 24 de abril de 2026. Foto: MARINA DE LOS EE. UU. / AFP
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Por Agencia EFE

La Armada de la República Islámica de Irán capturó un petrolero por “obstaculizar las exportaciones de petróleo y los intereses de la nación iraní”, informó este viernes la agencia Tasnim.

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