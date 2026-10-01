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Resumen

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Un miembro de las fuerzas de seguridad de Irak gesticula frente a una enorme bandera iraquí en la plaza Tahrir de Bagdad, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
Un miembro de las fuerzas de seguridad de Irak gesticula frente a una enorme bandera iraquí en la plaza Tahrir de Bagdad, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de AHMAD AL-RUBAYE / AFP).
/ AHMAD AL-RUBAYE
Por Agencia EFE

La Guardia Revolucionaria de Irán celebró este jueves la retirada de las tropas estadounidenses de Irak como el “inicio de la expulsión” de Estados Unidos de Oriente Medio y una victoria del llamado Eje de la Resistencia.

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