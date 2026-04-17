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Soldados israelíes se congregan en una zona del norte de Israel antes de cruzar la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
Soldados israelíes se congregan en una zona del norte de Israel antes de cruzar la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI
/ ATEF SAFADI
Por Agencia EFE

Irán celebró este viernes con “satisfacción” el alto el fuego entre el Líbano e Israel, aseguró que forma parte del acuerdo de tregua cerrado con Estados Unidos la semana pasada y pidió que las tropas israelíes abandonen el territorio libanés.

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