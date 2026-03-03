Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Iraníes participando en el funeral de las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, el 3 de marzo de 2026. (EFE/EPA).
Iraníes participando en el funeral de las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, el 3 de marzo de 2026. (EFE/EPA).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Centenares de personas despidieron hoy a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.