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Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Ali Haider
Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Ali Haider
Por Agencia EFE

Irán cerrará de nuevo el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval en su contra, tal y como anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este viernes medios iraníes.

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